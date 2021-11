4 tys. zł dla nauczycieli wchodzących do zawodu. Czarnek: To jest nasza propozycja Małgorzata Puzyr

Szef MEiN Przemysław Czarnek Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Proponujemy zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego do ponad 4000 zł dla nauczycieli wchodzących do zawodu, a dla nauczycieli dyplomowanych, których jest 2/3 w Polsce, podniesienie go do blisko 8000 zł - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek.