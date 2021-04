4 maja Krajowy Plan Odbudowy w Sejmie. Tomczyk: Bez debaty i tradycyjnego głosowania

Włodzimierz Czarzasty w Gdańsku do reszty opozycji: Jak będziemy mądrzy, to za 2 lata będziemy rządzili i będziemy wydawać te pieniądze

- Mówię w Gdańsku, do wszystkich swoich przyjaciół z opozycji, jak będziemy mądrzy, to za 2 lata będziemy rządzili. Za 2 lata będziemy wydawać te pieniądze. A co trzeba zrobić, żeby móc wydawać pieniądze? Trzeba mieć co wydawać. To takie proste. Politycy powinni przekonywać ludzi do swoich racji, a nie robić to, co wyjdzie w IBRiS-ie czy innym sondażu. Jak ktoś tego nie rozumie, jest c***, nie politykiem - apelował w Gdańsku do innych partii opozycyjnych Włodzimierz Czarzasty - wicemarszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy.