4 czerwca: dzień pełen symboli historycznych

Tego dnia zbiegają się dwie rocznice, obie ważne dla najnowszej polskiej historii: rocznica tzw. wyborów kontraktowych w 1989 r i obalenie rządu Jana Olszewskiego w roku 1992.

Bez gruntownej znajomości tamtych wydarzeń trudno nie tylko zrozumieć zjawiska i emocje, które towarzyszyły przemianom po upadku komunizmu, ale także w dużej mierze te, które obserwujemy dzisiaj. Okrągłostołowe ustalenia

Przypomnijmy najważniejsze fakty, które doprowadziły do pamiętnych wyborów. 5 kwietnia 1989 r. zakończyły się obrady Okrągłego Stołu. Jeden z najważniejszych elementów porozumienia zawartego przez władzę komunistyczną z częścią środowisk opozycyjnych dotyczył przeprowadzenia wyborów do Sejmu oraz przywróconego po 50 latach od ostatniego posiedzenia Senatu. Ów kontrakt zakładał m.in. umowę, że wyłoniony w wyborach parlament będzie składać się z reprezentantów różnych sił politycznych. Po raz pierwszy od czasu wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. dopuszczono do walki o mandaty. Swoboda wyborów do Sejmu PRL X kadencji była jednak ograniczona kontraktem zawartym przy Okrągłym Stole. Przewidywał on, że o 60 proc. spośród 460 mandatów (276) w Sejmie ubiegać się będą kandydaci trzech ugrupowań starego porządku: Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. 5 proc. miejsc w izbie (23) przeznaczone było dla kandydatów stronnictw sojuszniczych (PAX, Polskiego Związku Katolicko-Społecznego i Unii Chrześcijańsko-Społecznej), a o pozostałe 35 proc. mandatów poselskich (161) walczyć mieli kandydaci bezpartyjni, zgłaszani przez grupy wyborców.

Nieścisłe jest zatem określenie wyborów do Sejmu w 1989 r. jako „wolnych w 35 procentach”. Walka wyborcza w ramach mandatów, o które ubiegali się kandydaci opozycji demokratycznej ograniczona była wyłącznie do kandydatów bezpartyjnych. Ustalono także, że część mandatów przyznanych stronie koalicyjnej obsadzona będzie z listy krajowej, a nie w okręgach. Z listy tej kandydowało wielu najważniejszych polityków obozu władzy. Wszyscy do urn!

Pierwsza tura wyborów do Sejmu i Senatu odbyła się 4 czerwca 1989 roku. Druga dwa tygodnie później, 18 czerwca. Towarzyszył im niebywały entuzjazm Polaków. 4 czerwca do urn poszło 62 proc. uprawnionych do głosowania. 160 ze 161 mandatów poselskich przeznaczonych dla bezpartyjnych, kandydaci KO „Solidarność” uzyskali już w pierwszej turze.

W ponownym głosowaniu kandydatowi KO przypadł ostatni pozostający do obsadzenia mandat dla bezpartyjnych. W wolnych wyborach do Senatu strona solidarnościowa uzyskała 99 ze 100 mandatów. Przepadła większość kandydatów zgłoszonych przez stronę koalicyjną na liście krajowej - nie uzyskali oni wymaganej większości bezwzględnej głosów. Pierwsze, pamiętne posiedzenie Sejmu PRL X kadencji odbyło się 4 lipca 1989 r. Tego samego dnia zebrał się także Senat I kadencji. Marszałkiem Sejmu został wybrany poseł ZSL prof. Mikołaj Kozakiewicz, na czele odrodzonego Senatu stanął prof. Andrzej Stelmachowski.

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu jednoznacznie pokazały, że zdecydowana większość wyborców odrzuciła władzę komunistyczną. Zgromadzenie Narodowe wybrało wprawdzie - zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami - Wojciecha Jaruzelskiego na urząd prezydenta PRL, jednak po niedługim czasie powstała koalicja OKP-ZSL-SD, w wyniku czego doszło do utworzenia rządu Tadeusza Mazowieckiego. W ten sposób przedstawiciele dotychczasowej opozycji objęli stanowiska rządowe i rozpoczął się czas transformacji ustrojowej. Sejm i Senat wyłonione w czerwcowych wyborach odegrały w niej niebagatelną rolę. Izby wybrane 4 i 18 czerwca 1989 r. zdecydowały m.in. o przywróceniu orła w koronie jako godła państwowego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska. Sejm i Senat zdecydowały o tym, że prezydenta wybierać ma naród w głosowaniu powszechnym, stworzyły podstawy ustawowe dla samorządu terytorialnego, uchwaliły pakiet ustaw reformujących gospodarkę. W 2013 r. Sejm upamiętnił w przyjętej uchwale czerwcowe wybory, ustanawiając 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

Nie dla lustracji!

Trzy lata po „historycznych” wyborach sytuacja polityczna w Polsce nie wyglądała już tak sielankowo. Wybory w październiku 1991 r., w przeciwieństwie do poprzednich nieograniczone politycznym kontraktem, wyłoniły rząd mniejszościowy Porozumienia Centrum, na czele którego stanął mecenas Jan Olszewski.

Jednymi z najważniejszych celów rządu było przyspieszenie reform politycznych i dekomunizacja sfery publicznej. Trzeba dodać, że rząd nie cieszył się wsparciem prezydenta ówczesnego RP Lecha Wałęsy, a konflikt polityczny z ośrodkiem prezydenckim zaostrzał się. Jednym z przedmiotów sporu z obozem prezydenckim i wspierającymi go stronnictwami parlamentarnymi była kwestia wynegocjowania wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Polski. Co więcej, od początku istnienia rządu, tj. od grudnia 1991 r. było wiadome, że nie przetrwa on pełnej kadencji Sejmu. Partie koalicji miały zaledwie 114 posłów (z 460), a rząd powołano tylko dzięki nieoczekiwanemu poparciu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Często zmieniali się ministrowie, a rząd przegrywał najważniejsze głosowania.

Bezpośrednim powodem dramatycznego w formie odwołania rządu Olszewskiego, w publicystyce nazwanego później „Nocą teczek”, było wycofanie przez Lecha Wałęsę swego poparcia dla rządu. Powodem były rządowe prace nad ustawą lustracyjną. Stało się to 26 maja, a dwa dni później poseł Janusz Korwin-Mikke złożył projekt uchwały lustracyjnej, ujawniającej nazwiska posłów, senatorów, ministrów, wojewodów, sędziów i prokuratorów będących tajnymi współpracownikami UB i SB w latach 1945-1990, która została przyjęta przez Sejm. Następnego dnia (29 maja) opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności dla rządu Olszewskiego. Kulminacja wydarzeń nastąiła 4 czerwca, gdy do Sejmu zostały dostarczone teczki z listą tajnych współpracowników, tzw. listą Macierewicza (zawierającą 64 nazwiska). Na drugiej liście, dostarczonej jedynie kilku najważniejszym osobom w państwie, figurowały m.in. nazwiska Lecha Wałęsy oraz marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego. Koperty z nazwiskami osób zarejestrowanych jako agenci wręczono tuż po godz. 10 szefom klubów parlamentarnych. Wniosek o wotum nieufności poparło 273 posłów, przeciwko było 119.

Premier w telewizji

We wspomnieniach wszystkich świadków tamtych wydarzeń były one pełne dramaturgii. Dokładnie w południe 4 czerwca Kancelaria Prezydenta RP przesłała do Polskiej Agencji Prasowej emocjonalne oświadczenie, w którym Lech Wałęsa przyznał się do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa (w dokumencie można było przeczytać m.in.: „Aresztowano mnie wiele razy. Za pierwszym razem, w grudniu 1970 roku, podpisałem 3 albo 4 dokumenty. Podpisałbym prawdopodobnie wtedy wszystko, oprócz zgody na zdradę Boga i Ojczyzny, by wyjść i móc walczyć”), lecz zaledwie po kilkudziesięciu minutach oświadczenie zostało jednak wycofane, a Wałęsa uznał materiały SB za „sfabrykowane”. Jednocześnie w Sejmie rozpoczęły się konsultacje Wałęsy z liderami ugrupowań przeciwnych rządowi. W prezydenckim gabinecie odbyła się nocna narada, z udziałem m.in. Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka, Mieczysława Wachowskiego, Donalda Tuska, Leszka Moczulskiego, Waldemara Pawlaka i Stefana NiesiołowskiegoJednocześnie pojawiły się plotki o użyciu przez rząd Jednostek Nadwiślańskich, co miało być elementem „rządowego puczu” i początkiem „wojny domowej”.

Kilka godzin wcześniej, w przemówieniu telewizyjnym premier Olszewski mówił dramatycznie: „Uważam, że dawni współpracownicy komunistycznej policji politycznej mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa wolnej Polski. Naród powinien wiedzieć, że nieprzypadkowo właśnie w chwili, kiedy możemy ostatecznie oderwać się od komunistycznych powiązań, staje się nagły wniosek o odwołanie rządu”. Echa tamtej nocy

Potem wydarzenia potoczyły się szybko. Dziennikarze obliczyli, że rząd Olszewskiego został odwołany w ciągu 15 godzin od dostarczenia listy Macierewicza do Sejmu. 5 czerwca rano Waldemar Pawlak został desygnowany przez Lecha Wałęsę i Sejm na stanowisko nowego prezesa Rady Ministrów, zaś 19 czerwca 1992 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że „uchwała lustracyjna była sprzeczna” z konstytucją Polski. Co ciekawe, teczki, z których Antoni Macierewicz sporządził swój raport, cały czas leżały w archiwum służb specjalnych. Jedynymi dokumentami, jakie otrzymali posłowie, były zalakowane koperty z listami przygotowanymi na podstawie uchwały Sejmu z 28 maja 1992 r. Przez lata podział, który pojawił się w Sejmie nocą z 4 na 5 czerwca został zmitologizowany, a jego skutki trwają do dzisiaj.

Polacy pracują najciężej w Europie. Są wyniki badania WHO