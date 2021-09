35-letnia babcia nie czuje się komfortowo z tym określeniem. Ludzie biorą ją za matkę jej wnuka. Poznajcie Rosie Morant OPRAC.: TK

35 lat to wiek, w którym kobiety niejednokrotnie zostają matkami. W wypadku Rosie Morant, mieszkanki Edynburga, to jednak moment, w którym przyszło jej zostać babcią. Miała świadomość tego, że ten moment przyjdzie wcześniej, ponieważ sama została matką w wieku lat szesnastu. Nie sądziła jednak, że nastąpi to tak szybko. Jak się czuje i jak wygląda wyjątkowo młoda babcia?