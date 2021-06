„31 prawdziwych Polaków” odesłało zniszczone książki do Fundacji Olgi Tokarczuk

Choć akcja masowego odsyłania książek Tokarczuk nie przyniosła dużego odzewu, znalazło się kilkadziesiąt osób, które książki odesłały – i to zniszczone.

„W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi akcji odsyłania książek, a także możliwości skorzystania z nich w zamian za wpłatę na rzecz Fundacja Olgi Tokarczuk informujemy, iż wszystkie nadesłane do nas egzemplarze przekażemy w ramach wsparcia na aukcję charytatywną na rzecz organizacji walczących o prawa osób LGBT+” – napisano na stronie Fundacji na Facebooku.

Inicjatywa była reakcją na wywiad Olgi Tokarczuk dla włoskiego dziennika „Corriere della Sera”. Na skutek wyrwania z kontekstu jednego zdania pisarki, przekonywano, że Olga Tokarczuk porównała Polskę do Białorusi.

„Trzydziestu jeden Prawdziwych Polaków postanowiło odpowiedzieć na apel. Nie jest to liczba zatrważająca, jeśli porówna się ją do milionów sprzedanych w Polsce egzemplarzy książek Olgi Tokarczuk. Zatrważające jest coś innego. Nienawiść znalazła ujście w okrutnej przemocy wobec słów, myśli i wolności drugiego człowieka. W pogańskim rytuale unicestwienia książek – zbrukania idei, której ludzkość zawdzięcza tak wiele” - napisano we wtorek facebookowym profilu Fundacji Olgi Tokrczuk.