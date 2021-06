30-lecie przyjaźni polsko-niemieckiej. W Warszawie stanęła figura misia "Buddy Bear"

Niemcy otwierają granice dla Polaków. Od 30 maja Polska nie jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka. W Niemczech nadal obostrzenia

Dobre wieści docierają do nas z Niemiec. Instytut Roberta Kocha poinformował, że kilka krajów zostanie wkrótce usuniętych z listy obszarów podwyższonego ryzyka. Wśród nich jest Polska. Polacy oficjalnie od 30 maja będą mogli swobodniej przekraczać granice z Niemcami, jednak rzeczywiście odbywać się to będzie dopiero kilka dni później. W Niemczech nadal obowiązują różne obostrzenia. Lepiej powstrzymać się przed podróżą do tego kraju, jeśli nie jest to konieczne.