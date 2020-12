300 tys. dawek szczepionki już w Polsce. Morawiecki: Rozpoczynamy dystrybucję

Szef rządu stwierdził, że wchodzimy w fazę, kiedy „ta największa i najważniejsza operacja logistyczna pozwoli nam rozwieźć dawki szczepionki dla ok. 30 mln pacjentów w najbliższych paru miesiącach”. - To operacja powrotu do życia sprzed pandemii – mówił.

Mateusz Morawiecki poinformował, że dzisiaj przyjechało do Polski już 300 tys. dawek szczepionki, które w ciągu najbliższych dwóch dni wysłane zostaną do ponad 250 szpitali.

Morawiecki apeluje do Polaków

– Dzisiaj wraz z coraz szerszym dostępem, chcę raz jeszcze zaapelować, w pierwszej kolejności do wszystkich medyków. Państwo wiecie najlepiej, jakim dobrodziejstwem jest szczepienie, szczepionka. A do wszystkich obywateli, rodaków, żeby w odpowiednim momencie, kolejności, bo najpierw mamy medyków, służby mundurowe, nauczycieli, seniorów, żeby zapisywać się do szczepień – mówił premier. - Proces jest bardzo prosty i później zaszczepienie to chyba każdy z nas przechodził jakieś szczepienie w życiu – stwierdził.