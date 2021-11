30 lat temu zmarł Freddie Mercury. Ostatnie jego zdjęcie przed śmiercią. Tak wyglądał wokalista

Tego lata Freddie pozował po raz ostatni. Stało się to tak, że byłem w ogrodzie, fotografując kwiaty w pełnym rozkwicie, a Freddie podszedł do mnie. Ustawiłem obiektyw – chciał cofnąć się trochę, żeby nie było zbliżenia. Potem pozował, zrobiłam cztery zdjęcia, i udało mu się uśmiechnąć na każdym z nich. Był blady, wiedział, że nie wygląda najlepiej, ale to nie miało to żadnego znaczenia; ze wszystkich zdjęć Freddiego, które mam, to właśnie te kocham najbardziej - mówił Jim Hutton.

Dodał, że oglądanie tych zdjęć sprawia mu ból, ale dzieli się nimi, aby nie skupiać się na jego chorobie, ale pokazać, że zawsze widział piękno w każdej chwili, a jego uśmiech i odwaga nigdy się nie zachwiały....