30 lat po wyborach w 1990 roku. Stanisław Tymiński też chciał być prezydentem

Wiec wyborczy Andrzeja Dudy w Wieluniu był nielegalnym zgromadzeniem? ZDJĘCIA, FILMY

Wiele wskazuje na to, że wiec wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy, który odbył się 10 czerwca na placu Legionów w Wieluniu był... nielegalnym zgromadzeniem. Wydarzenie nie zostało zgłoszone ani do Urzędu Miejskiego w Wieluniu, ani do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Mimo tego na placu Legionów zebrała się liczna grupa zwolenników prezydenta oraz jego przeciwnicy protestujący przeciwko nadaniu Dudzie honorowego obywatelstwa miasta.