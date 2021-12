29.12.2021 UOKiK informuje. Co każdy z nas powinien wiedzieć przed zrobieniem dzisiaj zakupów?

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie publikuje na Twitterze informacje istotne dla każdego z nas. Dotyczą one praw i obowiązków obu stron transakcji, ostrzeżeń o produktach, które zostały wycofane, bo mogą być niebezpieczne. Pojawiają się tu również informacje o aktualnych konkursach. Śledź z nami profil i bądź zawsze na bieżąco.

Pracownicy #UOKiK w asyście Policji przeprowadzili przeszukania w siedzibach Asseco Poland, Comarch Healthcare i Bestprojects. Ma to związek z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym. Z informacji UOKiK wynika, że spółki wraz z innymi podmiotami mogły zawrzeć zmowę przetargową https://t.co/f1veXNWe0V

Nieudana zabawa sylwestrowa, wyjazd lub opóźniony lot? UOKiK wraz z @ECCPoland radzi, co w takich sytuacjach zrobić ⤵️ https://t.co/JejoYfci6n

Boże Narodzenie za nami. Za chwilę będziemy świętować Nowy Rok. UOKiK życzy bezpiecznej i radosnej zabawy sylwestrowej. Podpowiadamy też, co zrobić, jeśli nie wszystko się uda, a prezenty nie do końca przypadły nam go gustu. ⤵️ https://t.co/y5jOar244N