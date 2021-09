29.09.2021 UOKiK informuje. Co każdy z nas powinien wiedzieć przed zrobieniem dzisiaj zakupów?

Przedsiębiorstwo AMC A. Ciszewski & K. Śmiałek powiadomiło Prezesa #UOKiK,że w prusikach mechanicznych do arborystyki marki Petzl może dochodzić do przedwczesnego zużycia dźwigni odblokowującej przyrząd co może może prowadzić do upadku z wysokości ➡️https://t.co/t5eGuXyjM9 https://t.co/MyhXXaIQ12