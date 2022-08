28. Bieg Konstytucji 3 Maja - początek Warszawskiej Triady Biegowej

Zbliżający się wielkimi krokami Bieg, organizowany z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest pierwszym etapem słynnej Warszawskiej Triady Biegowej. Oprócz Biegu Konstytucji 3 Maja w skład Triady wchodzą też Bieg Powstania Warszawskiego i Bieg Niepodległości.

Jak co roku licząca pięć kilometrów trasa nie została pozostawiona przypadkowi. Organizatorzy wytyczyli ją w okolicach obiektów związanych z działalnością króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bieg rozpocznie się 3 maja o godzinie 11, ale - wzorem lat poprzednich - o godzinie 10.30 wystartuje Bieg Dzieci – Bieg z Maskotką. Maluchy będą miały do pokonania dystans 700 m.

Stałym punktem Biegu jest również działalność charytatytwna. Tym razem uczestnicy pobiegną dla 17-letniego Wiktora, który zmaga się z białaczką oraz 7-letniej Bereniki, która cierpi na szereg wad wrodzonych (m.in. rozszczep kręgosłupa, przepuklina oponowo-rdzeniowa). Od pięciu lat Fundacja PKO Banku Polskiego organizuje akcję charytatywną „biegnę dla…”. Podczas wszystkich imprez biegowych sponsorowanych przez Bank każdy, kto wystartuje z przypiętą do koszulki kartką z napisem „biegnę dla…” z wpisanym imieniem i przekroczy linię mety, pomoże potrzebującym. Od 2013 r. odbyło się ponad 340 takich akcji, w których wzięło udział ok. 130 tys. osób. Fundacja wsparła do tej pory 380 beneficjentów kwotą ponad 4,7 mln zł.