27 grudnia będzie świętem państwowym? Jest decyzja Andrzeja Dudy

Pomysł ustanowienia 27 grudnia, czyli dzień Powstania Wielkopolskiego jako święta narodowego był debatowany od bardzo dawna. Apel samorządowców, historyków oraz mieszkańców Wielkopolski został złożony w poniedziałkowe popołudnie Andrzejowi Dudzie. Teraz to do Prezydenta RP należy złożenie do sejmu inicjatywy ustawodawczej ws. ustanowienia tego dnia świętem państwowym.

Nie ma wolnej Polski bez Wielkopolski. Cieszę się, ze razem będziemy mogli wnieść do Marszałek Sejmu o ustanowienie 27 grudnia, rocznicy Powstania Wielkopolskiego - świętem państwowym. Niezwłocznie postaram się, aby stosowny projekt ustawy znalazł się na biurku pani marszałek. Jesteśmy to winni Powstańcom Wielkopolskim, bohaterom naszej wolności

- mówił prezydent Andrzej Duda.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, prezydent spotkał się z wielkopolskimi samorządowcami wszystkich ugrupowań, przedstawicielami instytucji państwowych i samorządowych z Wielkopolski zaangażowanymi w zbiórkę podpisów pod wnioskiem o ustanowienie rocznicy Powstania Wielkopolskiego świętem państwowym. Na uroczystość zaproszono też redakcję "Głosu Wielkopolskiego".