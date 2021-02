2,5 mld zł na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Na pierwszy ogień przejścia dla pieszych

– Zmniejszenie liczby wypadków, ofiar wypadków, tragicznych ofiar wypadków to jest jeden z najważniejszych priorytetów rządu. Chcemy żeby polskie drogi były coraz bardziej komfortowe, ale też przede wszystkim coraz bardziej bezpieczne – oświadczył premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów.

Premier wskazał, że rządowy program odnosi się do przebudowy skrzyżowań, dróg krajowych, do budowy oświetleń i doświetleń.

Ma on być skonstruowany „według najlepszych zbadanych kryteriów, które mają służyć ochronie życia, zdrowia uczestników ruchu drogowego bądź osób, które w sposób są niechroniony i w sposób tragiczny zostają uczestnikami jakiegoś wypadku”.