25. Festiwal Ludwiga van Beethovenakończy się w Wielki Piątek. 150 tysięcy osób obejrzało koncerty na kanałach online

W Wielki Piątek w Filharmonii Narodowej w Warszawie zaplanowano ostatni koncert 25. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. W programie finałowego koncertu Sinfonietta nr 3 Krzysztofa Pendereckiego, La Sidone (Całun) Arvo Pärta, Nagrobek Couperina Maurice Ravela i Libera me (Quasi-Requiem) Gii Kanczelego w wykonaniu Chóru Męskiego i Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Boreyki.

Beethoven, Penderecki i tematyka najwyższych wartości

Gospodarze Filharmonii Narodowej otwierali festiwal 20 marca dziełami Ludwiga van Beethovena (Uwertura „Twory Prometeusza”, V Symfonia) i Krzysztofa Pendereckiego (Adagietto z Raju utraconego) – ich dwa występy spinają klamrą cały tegoroczny festiwal, którego tytuł brzmiał „Beethoven i Penderecki. Sfera sacrum”.

Jak powiedziała Elżbieta Penderecka, prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena: „Tytuł ten odsyła ku wartościom najwyższym – również do tajemnicy ich przeżycia”. Stąd obecność w programie festiwalu tak natchnionych muzycznych dzieł ludzkości, jak Pasja wg św. Jana Johanna Sebastiana Bacha (Wrocławska Orkiestra Barokowa i Chór NFM pod dyrekcją Jarosława Thiela), Kadisz Krzysztofa Pendereckiego (Sinfonietta Cracovia i Chór Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jurka Dybała) czy żałobny chorał do słów Apokalipsy św. Jana Et expecto resurrectionem mortuorum Oliviera Messiaena powstały w 1964 roku w hołdzie ofiarom obu wojen światowych (Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy).