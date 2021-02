25 debat na 25-lecie istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

- Od prawie 20 lat wykonywanych jest tu między innymi najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Dokonaliśmy wielu przełomów, chcemy w tym jubileuszowym roku, gdyż przed kilkunastoma dniami minęła jubileuszowa rocznica utworzenia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, podzielić się z tymi osiągnięciami z państwem – wyjaśnił prof. Skarżyński. Jak zaznaczył, celem cyklu konferencji jest przedstawienie w przystępnej formie, jakie są dzisiaj możliwości diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz co oznaczają nowoczesne technologie, do których Polacy mają dostęp często jako pierwsi albo jedni z pierwszych w świecie.

- Światowe Centrum Słuchu to wymarzone miejsce, to znaczące miejsce na współczesnej mapie naukowej i medycznej kraju, Europy i świata – powiedział w inauguracyjnym wystąpieniu prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, dyrektor Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, twórca Światowego Centrum Słuchu, światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, od 1994 r. specjalista Krajowy a następnie Konsultant Krajowy ds. Audiologii i Foniatrii a od 2011 r. Konsultant Krajowy ds. Otorynolaryngologii.

- To co się dzieje w Instytucie od 25 lat niewątpliwie zasługuje na miarę określenia nowoczesnych metod diagnostyki, terapii i leczenia – zaznaczył prof. Kochanek. W swym wykładzie omówił szczegółowo a zarazem przystępnie zagadnienia diagnostyki słuchu małego dziecka, ocenę progu słyszenia, diagnostykę różnicową zaburzeń słuchu a w kolejnej części również ważną, bo dotyczącą wykrywania potencjalnie groźnych chorób, wczesną diagnostyką zaburzeń pozaślimakowych.

Podczas wykładu profesor w poglądowy sposób omówił poszczególne zagadnienia, na przykład zwrócił uwagę na znakomicie rozwijające się programy wczesnej interwencji słuchowej u małych dzieci, co ma wielkie znaczenie dla leczenia wad słuchu. – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu odegrał ogromną rolę w rozwoju programu wczesnej interwencji słuchowej. Kiedy w Polsce rozpoczął się program wczesnej implantacji który zainicjował w Polsce w 1992 r. pan prof. Skarżyński, została wykreowana potrzeba przeprowadzania wczesnej diagnostyki, a w ślad za tym został wykreowany pomysł wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u noworodków i małych dzieci. Instytut już na początku lat 90-tych prowadził wiele akcji które miały znamiona wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu i wczesnego skriningu noworodków – wyjaśnił prof. Krzysztof Kochanek.

Podczas konferencji wystąpiła też dr n. med. Elżbieta Włodarczyk z Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, prezentując w praktyczny sposób, jak po zmianach dotyczących zasad kierowania pacjentów do specjalistów, kierować ich w prawidłowo do kliniki rehabilitacji, poradni rehabilitacyjnej, logopedycznej i psychologicznej. Jak zaznaczyła, jej wykład był przeznaczony dla lekarzy i pań pracujących w rejestracji, ale że przy okazji opisała zespół ekspertów i zakres udzielanych w Kajetanach świadczeń, to jej wykład może też być interesujący dla pacjentów.

Konferencję „Współczesne możliwości diagnostyki narządu słuchu” można obejrzeć na kanale You Tube „World Hearing Center / Światowe Centrum Słuchu”.