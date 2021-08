23.08.2021 UOKiK informuje. Co każdy z nas powinien wiedzieć przed zrobieniem dzisiaj zakupów?

NOWE Najsłynniejsze influencerki body positive. Czym jest ciałopozytywność? Oto 7 profili na Instagramie promujących nurt

Ciałopozytywność (ang. bodypositive) to coś więcej niż akceptowanie swojego ciała. To nurt sprzeciwiający się nierealistycznym wzorcom wyglądu i urody, funkcjonującym w kulturze i lansowanym przez media. Ruch opowiada się za akceptacją wszystkich ciał, bez względu na ich formę, rozmiar czy wygląd. Pozytywne nastawienie do własnego ciała i pokazywanie go bez strachu i kompleksów jest coraz silniej obecne na Instagramie. Jakie są najsłynniejsze influencerki z nurtu bodypositive? Zobacz w galerii.