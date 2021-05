230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Warszawie spotkanie pięciu prezydentów

Mariusz Błaszczak: Do 11 września wycofamy się z Afganistanu

W zeszłym miesiącu prezydent USA Joe Biden ogłosił, że wojska USA opuszczą Afganistan do 11 września. - W myśl zasady, że razem weszliśmy do Afganistanu, razem przystosowywaliśmy nasze wojsko do sytuacji i razem z Afganistanu wychodzimy - poinformował szef MON Mariusz Błaszczak.