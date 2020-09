22 września to Europejski Dzień Bez Samochodu. Warszawa: Darmowa komunikacja miejska oraz parkowanie na parkingach P+R

Darmowa komunikacja miejska i parkowanie w Warszawie

Jak co roku, 22 września, obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. Z tego względu można bezpłatnie podróżować Warszawskim Transportem Publicznym w obu strefach biletowych - miejskiej i podmiejskiej. Bramki w metrze są otwarte, a kasowniki w pojazdach wyłączone lub specjalnie oznaczone. Wszystko po to, by kierowcy przed wyjściem z domu odłożyli kluczyki na półkę. Jeśli jednak ktoś z mieszkańców podwarszawskich gmin wyruszy do stolicy samochodem, będzie mógł swój pojazd zostawić tego dnia bezpłatnie na jednym z parkingów P+R.

Europejski Dzień Bez Samochodu. Pociągiem za darmo

Dziś można również bezpłatnie podróżować wszystkimi pociągami uruchamianymi na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej (niezależnie od relacji i czasu podróży - bez konieczności posiadania jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego prawo do odbycia podróży) oraz Kolei Mazowieckich. W tym drugim przypadku można będzie bezpłatnie podróżować na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kam., Drzewica oraz autobusami KM na odcinku Modlin-Lotnisko Modlin.