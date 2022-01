20-latek okradał własną rodzinę, ale wpadł i grozi mu 10 lat więzienia ZDJĘCIA

Na początku stycznia tego roku złoczewscy policjanci przyjęli zawiadomienie od 55-letniego mieszkańca powiatu sieradzkiego o kradzieży sprzętu elektronicznego, agregatu prądotwórczego oraz elektronarzędzi. Do zdarzeń tych doszło na przełomie grudnia i stycznia. Łączną wartość strat właściciel wycenił na ponad 3400 złotych. Przestępstw dokonał 20-letni, spokrewniony z nim mężczyzna.

Policjanci ustalili, że sprzęt elektroniczny złodziej sprzedał w lombardzie. Natomiast elektronarzędzia znajomemu. W wyniku przeszukania jego posesji policjanci ujawnili agregat oraz narzędzia. W efekcie policyjnych ustaleń okazało się, że kradzieże to nie jedyne przewinienia na koncie 20-latka.

Pod koniec grudnia 2021 roku ukradł on kartę bankomatową innemu 66-letniemu krewnemu, z którym mieszkał. Następnie włamał się na jego konto i wypłacił z bankomatu pieniądze. Ponadto na początku stycznia 2022 roku, grożąc 66-latkowi pobiciem, usiłował zmusić go do wypłaty pieniędzy z konta. Zastraszonego 66-latka nakłonił do wspólnego wyjazdu do banku, jednak nie osiągnął zamierzonego celu z uwagi na zablokowaną wcześniej kartę bankomatową.