20.09.2021 UOKiK informuje. Co każdy z nas powinien wiedzieć przed zrobieniem dzisiaj zakupów?

Używając pomocy do kąpieli, pamiętaj by nie pozostawiać dziecka bez opieki, nawet na moment. Miej z nim stały kontakt, bo istnieje ryzyko zachłyśnięcia się lub utonięcia. https://t.co/Vwzy7psUxc

Gdy kupujesz krzesełko, pamiętaj, że na produkcie, opakowaniu lub w instrukcji powinna znajdować się nazwa i adres producenta – wiesz wtedy, kto odpowiada za jakość i bezpieczeństwo. Zwróć uwagę na to, czy załączono instrukcje i informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania. https://t.co/Esvpkpg2B8

Zabawki to nie wszystko. #InspekcjaHandlowa wzięła pod lupę także przybory dla maluchów, tj. krzesełka do karmienia, łóżka dziecięce i pomoce do kąpieli. Eliminujemy z rynku te produkty, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. 🔗 https://t.co/NXk7fgwOTZ https://t.co/ewWEHeh1hQ

Zabawki z poliuretanu lub z jego elementami to najczęściej książeczki do kąpieli, kostki oraz piłki. Badania laboratoryjne wykazały niezgodności pod względem bezpieczeństwa chemicznego w ok. 6 proc. zbadanych zabawek. To jeden z niższych wyników na tle innych kontroli. https://t.co/utiz40ri15