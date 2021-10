200 imigrantów próbowało sforsować granicę Polski. To największa do tej pory taka akcja

Na antenie Radia Plus ppor. Anna Michalska przekazała, że „grupa prawie 200 osób przedarła się przez odcinek granicy, w tej chwili jeszcze trwają działania”. Na uwagę prowadzącego rozmowę, że to najliczniejsza grupa migrantów, która do tej pory próbowała sforsować granicę, rzecznik prasowa Straży Granicznej potwierdziła. Zatrzymanych do tej pory zostało 140 osób.

Rzecznik SG poinformowała także o wydarzeniu, w wyniku którego do szpitala trafiły dwie osoby. To prawdopodobnie obywatele Iraku. – Osoby utknęły na bagnach, straciły przytomność. Wezwaliśmy zespoły ratownictwa medycznego – mówiła.

Ponadto na Twitterze Straż Graniczna przekazała, że w poniedziałek na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 612 prób jej nielegalnego przekroczenia. Funkcjonariusze zatrzymali 11 imigrantów: 10 obywateli Iraku i obywatela Turcji. Za pomocnictwo zatrzymano 3 cudzoziemców - obywateli Azerbejdżanu, Turcji i Ukrainy.