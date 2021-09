20 tys. komputerów z internetem dla dzieci. Rząd zapowiada nowy program

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker tłumaczył, że rządowy program, to inicjatywa w ramach której dzieci z rodzin byłych pracowników PGR otrzymają sprzęt komputerowy.

Przypomniał, że m.in. Uniwersytet Warszawski przygotował naukowe opracowanie, z którego wynika, że „jest jeszcze wiele miejsc w Polsce, gdzie są tego typu problemy, które nie są zauważalne w innych miejscach szeroko rozwiniętych”. - Dlatego my dostrzegamy ten problem i chcemy aby te nierówności, które szczególnie w pandemii zostały uwidocznione, jak najszybciej zostały rozwiązane – stwierdził Paweł Szefernaker

– Dziś chcemy, aby chociażby w ten symboliczny sposób kolejnymi programami dla mieszkańców terenów popegieerowskich realizować tam inwestycje, których przez lata brakowało, stąd ten program. Ale także chcielibyśmy, aby te wszystkie dzieci, które pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR - bardzo często to są dzieci, ale także wnukowie byłych pracowników PGR - mogły skorzystać z tego programu, żeby to wykluczenie cyfrowe zostało w taki sposób zlikwidowane – mówił Szefernaker.

Przekazał, że we współpracy ze środowiskami byłych pracowników PGR, oszacowano, iż wnioskować o komputer będą mogli rodzie 20 tysięcy dzieci.- Chciałbym wskazać, że także PGR-y funkcjonowały w całym kraju, więc będą mogły w tym programie korzystać osoby z terenu całego kraju, ze wszystkich województw, ale oczywiście z tych gmin, na których funkcjonowały PGR-y będzie bardzo proste oświadczenie do złożenia. Rodzice będą takie oświadczenie składali do szkoły – mówił dalej – tłumaczył wiceszef MSWiA.