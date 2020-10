20 milionów dolarów na walkę z koronawirusem od AWS ( Amazon Web Services), największej i najpopularniejszej chmury na świecie

Prof. Bartoszek o ruchach antycovidowych: Lęk przejawia się poszukiwaniem łatwych recept, powstaje nowa prawda. Wiedza została zdegradowana

Dlaczego ruchy antycovidowe rosną w siłę? - Wiedza ekspercka, naukowa, instytucjonalne autorytety zostały zdegradowane. Nie mamy kryteriów pokazujących w jasny sposób prawidłowości funkcjonowania pewnych procesów czy zmian, bo neguje się rolę nauki w życiu społecznym. My nie dostaliśmy poważnej analizy sytuacji. Nie dostali jej w wystarczający sposób młodzi ludzie, na których skupia się presja szkoły z wymuszanymi rytuałami. My nie wiemy dziś, jak odbije się to na ich przyszłości. U nich, ponieważ nie dostali tej wystarczającej wiedzy, ujawniają się takie antycovidowe postawy w sposób znaczący - ocenia sytuację prof. Adam Bartoszek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.