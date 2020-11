2 mld zł na TVP. Kidawa-Błońska: „Bez propagandy Polska wytrzyma”. Lichocka: „PO chce zniszczyć miejsca pracy”

W 2021 roku rząd zamierza przeznaczyć z budżetu 2 miliardy złotych na dofinansowanie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia - wynika z poprawki do budżetu zgłoszonej przez posła PiS Henryka Kowalczyka. Jeśli poprawka zostanie przyjęta, to - wzorem bieżącego roku - w 2021 roku media państwowe otrzymają ogromną dotację z budżetu państwa.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska przekonywała w piątek, że rząd nie ma pieniędzy dla wielu branż dotkniętych kryzysem związanym z pandemią koronaworusa, natomiast „ma pieniądze na propagandę”. - Tak jak w zeszłym roku zobaczyliśmy gest pani Lichockiej (środkowy palec posłanki PiS, skierowany w Sejmie do opozycji – red.), która zlekceważyła Polaków i przekazano 2 mld zł zamiast na onkologię, na telewizję publiczną, w tym roku mamy dokładnie to samo – mówiła podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Posłanka dodała, że różnica polega jednak na tym, że „te pieniądze nie są już w oddzielnej ustawie, tylko zapisane w budżecie”. - Żądamy, tak jak żądają wszyscy Polacy w naszym kraju, aby te 2 mld zł zostały przekazane na to co jest dla Polaków ważne. Jesteśmy w sytuacji trudnej i trzeba pieniądze wydawać racjonalnie. Bez propagandy Polska wytrzyma, natomiast bez wsparcia leczenia koronawirusa, wsparcia szpitali może okazać się, że liczba ofiar tej choroby będzie jeszcze większa. Dlatego apelujemy, aby przeznaczyć te pieniądze na leczenie ludzi chorych na covid – oświadczyła.

W odpowiedzi na słowa wicemarszałek Sejmu polanką PiS Joanna Lichocka zwróciła się w mediach społecznościowych do pracowników Telewizji Polskiej. - Szanowni twórcy, artyści, muzycy, aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, kierownicy produkcji, operatorzy, scenografowie, redaktorzy i tysiące innych pracowników i współpracowników TVP i Polskiego Radia w całej Polsce - PO chce zniszczyć Wasze miejsce pracy w środku pandemii – napisała na Twitterze.

Polityk podkreślił, że samorządy, które prowadzą te szpitale muszą organizować dla nich pomoc z własnych środków. - To jest jest bulwersujące, atawistyczne w swej istocie, a nawet prymitywne, że PiS woli przeznaczyć środki publiczne na propagandę w mediach publicznych, zamiast na ratowanie zdrowia i życia Polaków, właśnie na szpitale powiatowe które dzisiaj zadłużone są na miliardy złotych z powodu polityki PiS prowadzonej przez ostanie lata - mówił.

Budka: 2 mld zł na przemysł pogardy i nienawiści

Do sprawy dofinansowanie dla TVP odniósł się także podczas sejmowego posiedzenia lider PO Borys Budka. - Komisja finansów publicznych głosami PiS-u zaopiniowała pozytywnie 2 mld zł dla tzw. TVP. 2 mld zł na przemysł pogardy i nienawiści, gdy największe potrzeby dzisiaj to walka z pandemią. To elementarna nieprzyzwoitość z waszej strony. Tu już nie chodzi o tę tępą propagandę, którą uprawiacie każdego dnia, ale tu chodzi o taką przyzwoitość wobec tych wszystkich, którzy na pierwszej linii walczą z COVID-em – stwierdził z sejmowej mównicy.

Dodał, że jednocześnie partia rządząca „nie publikuje ustawy, która gwarantuje dodatki dla medyków”. - A proponujecie, by Kurski i spółka zarabiający krocie, przez najbliższy rok dostali kolejne 2 mld zł. To są 2 mld hańby z waszej strony i oczekujemy pilnej autopoprawki do budżetu państwa – mówił Borys Budka.