2 mld zł na TVP. Kidawa-Błońska: „Bez propagandy Polska wytrzyma, ale bez wsparcia chorych nie”

500 plus. W przyszłym roku kluczowa zmiana: 27.11.2020. Czy pieniądze będą na wszystkie dzieci, kiedy trzeba złożyć wniosek

Będzie likwidacja programu Rodzina 500+ w związku z recesją gospodarczą spowodowaną koronawirusem lub przynajmniej zawieszenie programu? A może odwrotnie – waloryzacja, bo inflacja mocno już uszczupliła siłę nabywczą świadczenia, by więc zachować jego realną wartości dobrze byłoby je podwyższyć, np. o 100 zł a potem waloryzować co roku, na wzór np. waloryzacji emerytur. To drugie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę, a od tego czy dojdzie do ponownego lockdownu zależy, czy na program w obecnym kształcie wystarczy pieniędzy.