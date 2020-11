2 miliardy dla TVP i Polskiego Radia również w 2021 roku? Jest poprawka do budżetu

"Poseł H. Kowalczyk z własnej inicjatywy proponuje poprawkę do budżetu państwa na rok 2021 zapewniając prawie 2 mld TVP? Brak kasy w ochronie zdrowia jakoś go nie rusza!" - napisał na Twitterze poseł Koalicji Obywatelskiej Janusz Cichoń.

Poprawka konieczna do wypłaty rekompensaty

Poprawka trafiła do sejmowej Komisji Finansów Publicznych w czwartek. Z kolei projekt budżetu był przygotowywany latem.

- Wtedy rządzącym wydawało się, że pandemia jest pod kontrolą, a w 2021 r. czeka nas już tylko gospodarcze odbicie - powiedział Cichoń w rozmowie z portalem "Money.pl".

Podpisana w marcu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa daje mediom publicznym możliwość ubiegania się co roku o rekompensaty z tytułu spadających wpływów z abonamentu. Jednak to nie wystarczy. Dopiero poprawka, zgłoszona przez posła Kowalczyka, może upoważnić rząd do przekazania mediom publicznym miliardów złotych.

Posłowie opozycji twierdzą, że w dobie pandemii, kiedy pieniądze powinny być przeznaczane na zapewnienie Polakom bezpieczeństwa oraz wsparcie przedsiębiorców, przekazywanie miliardów złotych mediom publicznym jest absurdalne.