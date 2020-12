19-latka ze złamaną ręką przez policjanta na proteście: "Aż krzyczałam z bólu"

Pani Aleksandra to aktywistka i działaczka wielu organizacji. W środowisku funkcjonuje jako "Mola". 9 grudnia, w środę, była na proteście solidarnościowym przed Komendą Rejonową Policji Warszawa I przy ul. Wilczej.

Manifestacja była pokojowa. Koło godz. 20 policja zaczęła spychać uczestników manifestacji z ul. Wilczej. Po godz. 21 oddziały prewencji się wycofały. Natomiast koło godz. 22 powróciły i zaczęły atakować grupę osób.

Aktywistka w rozmowie z Onetem relacjonuje moment swojego zatrzymania:

W pewnym momencie zostałam przyduszona, gdy funkcjonariusz zaczął ciągnąć mnie za szalik, a następnie zaprowadzona siłą do radiowozu. Kiedy już prawie do niego doszłam, jeden z policjantów wykręcił mi lewą rękę. Było to zupełnie bez sensu, bo i tak byłam eskortowana przez kilku z nich i nie stawiałam żadnego oporu. A policjant wykręcił mi rękę z taką siłą, że - jak się później okazało - złamał mi ją w trzech miejscach. Aż krzyczałam z bólu. W radiowozie, w którym spędziłam kilkadziesiąt minut, cały czas domagałam się pomocy medycznej. Tłumaczyłam, że ręka bardzo mnie boli, ale nie robiło to na policjantach żadnego wrażenia. Spotkało się to tylko i wyłącznie z ich śmiechem