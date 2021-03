19-latek zabił rodziców i brata. Był poczytalny, grozi mu dożywocie

Z 8 na 9 grudnia 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich doszło do makabrycznej zbrodni – Marceli C. miał przy użyciu siekiery zabić swoich rodziców oraz siedmioletniego brata. Chłopak poinformował policję o zdarzeniu, ale na początku twierdził, że potrójnego zabójstwa dokonał ktoś, kto włamał się do domu. On sam miał uciec na dach – przypomina Onet.

Chłopak upozorował włamanie do domu, zacierał ślady i próbował skierować na inne tory podejrzenia. W czasie przesłuchania usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i przyznał się do winy. Opisał też ze szczegółami zabójstwo i wskazał, gdzie ukrył siekierę.

Jak informuje Onet, teraz w sprawie Marcelego C. opinię wydali biegli psychiatrzy.