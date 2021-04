1900 Żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych spędza Wielkanoc z dala od Polski. Płyną do nas życzenia zdrowych i spokojnych Świąt [WIDEO]

Wielkanoc to czas, otuchy i nadziei, kiedy w obu kierunkach - z Polski i do Polski - płyną życzenia zdrowych i spokojnych Świąt. Żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych m. in. z Libanu, Afganistanu, Iraku, Republiki Środkowoafrykańskiej, Rumunii, Łotwy, Kosowa, Bośni i Hercegowiny, przesyłają wszystkim rodakom najserdeczniejsze życzenia.

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało spot filmowy z udziałem polskich żołnierzy służących na misjach. - W obliczu pandemii szczególne życzenia kierujemy do naszych przyjaciół, lekarzy, pielęgniarek, ratowników i całego personelu medycznego, którzy niosą pomoc naszym bliskim w Ojczyźnie” - mówi z st. chor. sztabowy Marynarki Wojennej z PKW Irini, służący na Sycylii.

Prawie 1900 żołnierzy i pracowników Wojska Polskiego spędzi najbliższe Święta Wielkanocne z dala od bliskich, na służbie poza granicami Polski. Nasz kraj uczestniczy w 9 międzynarodowych operacjach prowadzonych pod auspicjami NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i w ramach międzynarodowej koalicji zwalczającej ISIS.

Jak przypomina MON, nie tylko żołnierze w Polskich Kontyngentach Wojskowych spędzą Święta Wielkanocne na służbie. W tym czasie w kraju, każdego dnia, służyć będzie łącznie niemal 6500 żołnierzy wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych, w tym między innymi 400 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i ok. 2 000 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.