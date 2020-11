19 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia. Czy technologia i nauka nam w tym pomoże?

Rzucenie papierosów – to same korzyści

Na szczęście coraz więcej palaczy dostrzega też, że każdy kolejny mach, to również kłęby groźnego trującego dymu z kilkoma tysiącami szkodliwych substancji, w tym wieloma rakotwórczymi.

Śmierdzące ubrania, samochody i mieszkania, ale także zniszczona cera, której nie da się już ukryć, nawet pod grubym makijażem, osłabione włosy i paznokcie, nieświeży oddech, brzydkie pożółkłe zęby zupełnie nie pasujące do idealnego nowoczesnego stylu życia… - to kolejne mało eleganckie aspekty palenia papierosów. Oczywiście nie można również zapomnieć o ekonomicznym aspekcie codziennego kupowania fajek. Na szczęście panie robi się coraz mniej „modne”. Czy zatem można to wszystko zmienić? Oczywiście, a pierwszym krokiem do świata bez dymu może być Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu.

Ilu palaczy jest na świecie?

Od zgubnego dymu - według Światowej Organizacji Zdrowia – uzależnionych jest od 1,1 do 1,2 miliardów palaczy. W Polsce trującą brunatną zawiesiną regularnie zaciąga się od 8,5 do 9 milionów osób. Co roku zawarte w nim substancje uśmiercają około 5 milionów ludzi, w Polsce około 70 tysięcy. Oznacza to, że papierosy zabijają częściej niż obecnie COVID-19, grypa, narkotyki, alkohol...