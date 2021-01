18 stycznia wypada Blue Monday 2021. Co to jest? Dlaczego "niebieski poniedziałek" uważa się za najbardziej depresyjny dzień w roku?

Do takiego samego wniosku doszedł Cliff Arnall, były pracownik Uniwersytetu w Cardiff. Przy wykorzystaniu matematycznej formuły, zawierającej czynniki mogące wpływać na złe samopoczucie, doszedł do wniosku, że trzeci poniedziałek stycznia jest najbardziej depresyjnym dniem w roku (Blue Monday).

Nikt nie lubi poniedziałków, a jeśli do tego dnia dodać niskie nasłonecznienie, które pojawia się i znika, kiedy wszyscy siedzą zamknięci w pracy i melancholię związaną z niedotrzymaniem obietnic noworocznych, to mamy przepis na katastrofę.

Nagromadzenie tych wszystkich okoliczności ma świadczyć o niezwykłym potencjale Blue Monday do wprowadzania w stan melancholii, a w skrajnych przypadkach nawet do depresji.

Tym, co szczególnie przygnębia w styczniowe dni, jest również uświadomienie sobie niezdolności wypełnienia wszystkich postanowień noworocznych. Nie od dzisiaj wiadomo, że frekwencja na siłowniach od dnia 2 stycznia urasta do rekordowych liczb tylko po to, aby stopniowo, w następujących tygodniach powrócić do poprzedniego poziomu.

Koncepcja Blue Monday , przedstawiona przez Arnalla, spotkała się z krytyką. Jego równanie, wskazujące na trzeci poniedziałek stycznia uznano za pseudonaukę, opartą o dowolnie dobrane i niejasne przesłanki. Jednym z elementów jego algorytmu jest np. wskaźnik poczucia konieczności działania i niskiej motywacji. Jak się później okazało, Cliff Arnall stworzył pojęcie Blue Monday w ramach akcji promocyjnej, zorganizowanej we współpracy z biurami podróży , a jego kompetencje naukowe są co najmniej dyskusyjne. Stworzenie koncepcji najbardziej depresyjnego dnia w roku miało pomóc w sprzedaży większej ilości wycieczek.

Poproszono mnie, abym wymyślił najlepszy dzień na bookowanie letnich wycieczek. I kiedy zacząłem myśleć o tym, co wpływa na taką decyzję, to przypomniałem sobie to, co powiedziało mi tysiące osób na zajęciach z radzenia sobie ze stresem oraz warsztatach szczęśliwości. Były takie czynniki, wskazujące na trzeci poniedziałek stycznia jako dzień szczególnie depresyjny - mówił Arnall w wywiadzie dla The Telegraph

"Ale to nie jest szczególnie pomocne postawienie sprawy. To niemal samo spełniająca się przepowiednia, że będzie to najbardziej smutny dzień w roku" - dodał Arnall.

Od Arnalla postanowił się odciąć Uniwersytet w Cardiff, podkreślając, że psycholog był co prawda zatrudniony na uczelni, ale jego obowiązki ograniczały się do prowadzenia kilku klas w niepełnym wymiarze pracy.