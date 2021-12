17-latek mistrzem świata w szachach. Piąte miejsce dla Jana-Krzysztofa Dudy

Mistrz Europy Jan-Krzysztof Duda nie zdołał zdobyć tytułu na polskiej ziemii. Polak zajął piąte miejsce, remisując na koniec z sensacją turnieju, 17-latkiem z Uzbekistanu Nodirbekiem Abdusattorowem.

Wtorkowy dzień zmagań w roli lidera rozpoczął Magnus Carlsen. Norweg zaczął jednak od porażki z Uzbekiem, który objął prowadzenie i nie oddał go do końca. Dla nastolatka jest to największy sukces w karierze. Drugie miejsce zajął Rosjanin Jan Niepomniaszczyj, a trzecie Carlsen.

W środę i czwartek (29-30 grudnia) na stadionie PGE Narodowy toczyć się będą MS w szachach błyskawicznych. Lista startujących jest ta sama.