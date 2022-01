17 stycznia 2022: Dziś Blue Monday, "najbardziej depresyjny dzień w roku"? Nie dla nas!

Gdyby wierzyć niektórym naukowcom, czy tym, którzy się za nich podają, powinniśmy poniedziałek 17 stycznia tego roku spędzić pod kołdrą, czekając na zakończenie dnia. Powód? W trzeci poniedziałek pełnego tygodnia stycznia przypada Blue Monday, przez niektórych nazywany „najbardziej depresyjnym dniem w roku".

Jego datę wyliczono na podstawie specjalnego wzoru matematycznego, którego autorem jest brytyjski psycholog z Uniwersytetu w Cardiff Cliff Arnall. Wziął on pod uwagę m. in. pogodę (krótki dzień, małe nasłonecznienie), psychikę (świadomość niedotrzymania postanowień noworocznych) ekonomię (kończą się terminy płatności kredytów związanych z zakupami świątecznymi). To również czas jaki nam pozostał do wiosny i czekających nas dłuższych weekendów (np. do Wielkanocy czy okolic 1 maja).

Nie poddawajmy się tej ponurej opinii. Niebieski poniedziałek to mit, wymysł piarowców, co przyznał zresztą sam Arnall, a opracował go na zlecenie pewnej z agencji piarowskiej, która współpracowała z biurem podróży. Chodziło o wyliczenie idealnego dnia lub okresu na wybór urlopu. Arnall nie zachował się jak rasowy badacz, tylko na podstawie arbitralnie dobranych parametrów stworzył wzór, według którego przypadający na połowę stycznia dzień najlepiej wykorzystać na wyjazd wakacyjny, by "uniknąć depresji".