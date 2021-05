16 i 17-latkowie mogą już wypełnić kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem przeciw COVID. Rejestracja rusza w poniedziałek [DRUKI]

Co z osobami z rocznika 2005, które 16 lat skończą dopiero w nadchodzących tygodniach? E-skierowania będą wystawiane wraz z ukończeniem 16 lat - raz w tygodniu, w poniedziałki. Jeśli więc 16. urodziny będziesz obchodził np. 19 maja, to Twoje e-skierowanie będzie wystawione w poniedziałek 24 maja. Wtedy też będziesz mógł zapisać się na termin i godzinę szczepienia przeciw COVID-19.

17 maja 2021 r. zostanie otwarta rejestracja dla osób powyżej 16. roku życia. Oznacza to, że w poniedziałek e-skierowania zostaną wystawione osobom, które do 17 maja 2021 r. skończyły 16 lat oraz wszystkim osobom z rocznika 2004.

Dzięki uruchomieniu szczepień dla osób niepełnoletnich, osoby z rocznika 2003 nie muszą już czekać z rejestracją do dnia ukończenia 18 lat. Od poniedziałku wszystkie osoby z rocznika 2003 będą miały wystawione e-skierowanie i będą mogły zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19.

16 i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić formularz - Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Możesz to zrobić w domu – kwestionariusz jest dostępny do pobrania i wydruk.

UWAGA. Wcześniej uzupełniony i podpisany kwestionariusz oraz zgoda, to brak konieczności obecności rodzica podczas szczepienia.

Ważne! Kwestionariusz wypełnia zarówno osoba szczepiona, jak i rodzic lub opiekun prawny nastolatka.

Jeśli do Punktu Szczepień przyjdziesz bez wypełnionego formularza - dostaniesz go do wypełnienia w placówce. W takiej sytuacji osoba niepełnoletnia musi przyjść na szczepienie z rodzicem lub opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na zaszczepienie.