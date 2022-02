15-latek zabił rodzinę. Bo matka ukarała go odcięciem od internetu za złe oceny i odebrała konsolę do gier

Sprawę obecnie bada jednostka ds. zabójstw.

Sąsiedzi rodziny relacjonowali, że do tragedii doszło we wtorek, kiedy w domu nieletniego wybuchła kłótnia o brak postępów 15-latka w nauce. Santiago nie zdał egzaminów z pięciu przedmiotów. Oprócz tego, rodzice zarzucali mu brak pomocy w pracach polowych. Matka postanowiła ukarać syna odcięciem od sieci Wi-Fi i odebraniem konsoli do gier.

15-latek chwycił za strzelbę myśliwską, która należała do jego ojca. Dwa razy strzelił do matki. Następnie zastrzelił młodszego, 10-letniego brata, który usiłował uciec z domu. Na koniec oddał trzy śmiertelne strzały do ojca, który wracał z pracy do domu. Dziennik „ABC”, powołując się na źródła w policji, napisał, że 15-latek zwłoki zabitej rodziny ukrył w szopie, układając ciała jedno na drugim.

15-latek przez kilka dni był w domu sam. Przez ten czas grał na konsoli, a nawet odpowiadał na wiadomości przez komunikator z telefonu matki. W szkole wytłumaczył swoją nieobecność rzekomym zachorowaniem na Covid-19.