142. miesięcznica smoleńska. Msza w archikatedrze i kwiaty pod pomnikiem ofiar

W czwartek wieczorem z okazji 142. miesięcznicy smoleńskiej w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela została odprawiona msza św. w intencji tragicznie zmarłych ofiar katastrofy pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 roku.

- Może dzisiaj błogosławiony ks. kard. Stefan Wyszyński powiedziałby nam: Wy, Polacy, nie pasujecie do dzisiejszej Europy, bo za pobożni jesteście. Bo w kościołach sprawowana jest Eucharystia, bo młodzi ludzie proszą kapłanów o błogosławieństwo dla swoich związków, rodziny odmawiają w domach różaniec, rodzice przynoszą do chrztu swoje maleństwa, a rolnicy mijając przydrożne kapliczki czynią znak krzyża - mówił podczas wieczornej mszy ks. Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej. - Umiłowane dzieci Boże, odwagi. Przejdziecie przez wszystkie trudności, tylko nie traćcie nadziei. Ja wszystko postawiłem na Maryję. I wy to czyńcie, dzieci moje umiłowane - zakończył ks. Bartołd przytaczając słowa kard. Wyszyńskiego.