14. emerytura będzie wypłacana przez ZUS w listopadzie 2021. Czternastka wyniesie 1250,88 zł brutto. Komu przysługuje? Kto nie otrzyma?

- Ostatnio wielu seniorów przychodzi do ZUS żeby zapytać o to czy już mogą składać wnioski o wypłatę 14. To strata czasu, bo my wypłacimy dodatkowe pieniądze z tzw. automatu, czyli bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków do ZUS - zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Czternastkę dostaną te osoby, które na 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

- Pełną kwotę otrzymają osoby, które dostają od nas nie więcej niż 2900 zł brutto. Pozostali dostaną czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. To oznacza, że jeśli na przykład czyjaś emerytura wynosi 3000 zł, to wtedy jego 14. będzie mniejsza o 100 złotych - wyjaśnia Kowalska-Matis.

Rzeczniczka podkreśla, że 14., dodatkowa emerytura będzie wypłacana z urzędu, to znaczy, że nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie. Czternasta emerytura będzie opodatkowana i oskładkowana na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.