13:0 dla Ajaxu, czyli przypominamy wysokie wygrane [Zdjęcia] AIP | MS

Cały świat zachwyca się ligą angielską, która po pięciu kolejkach miała średnią 3,75 gola na mecz. To liczba wręcz kosmiczna. W Holandii kibice są do tego przyzwyczajeni. W sobotę piłkarze Ajaksu Amsterdam, którzy rozbili na wyjeździe VVV Venlo aż 13:0. Spotkanie holenderskiej ekstraklasy dołączyło do długiej listy piłkarskich rozbojów.