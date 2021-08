12.08.2021 UOKiK informuje. Co każdy z nas powinien wiedzieć przed zrobieniem dzisiaj zakupów?

Lider Tour de Pologne pokazał klasę. „Kwiato” stracił, ale ma szansę na podium

Czwarty etap Tour de Pologne z Tarnowa do Bukowiny Tatrzańskiej wygrał dotychczasowy lider Joao Almeida. Bardzo starał się Michał Kwiatkowski, ale był tuż za podium i takie też miejsce zajmuje w klasyfikacji generalnej. Polak traci do lidera 21 sekund. To w kontekście trzech etapów, w tym ostatniego do Krakowa, który będzie prawdopodobnie etapem przyjaźni bardzo dużo.