11 osób aresztowanych za prowadzenie nielegalnej fabryki papierosów

Nielegalna fabryka papierosów i 1,4 miliona w gotówce

W wyniku podjętych przez służby czynności, na terenie jednej z posesji w miejscowości Brzóze, wykryto prowadzoną w pomieszczeniach magazynowych nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W trakcie przeprowadzonego przeszukania budynku zabezpieczono kompletną linię służącą do produkcji papierosów, w sumie ponad 5,5 miliona sztuk wytworzonych już papierosów oraz przygotowany do produkcji tytoń w ilości 7.651 kg. W przypadku wprowadzenia tych produktów do obrotu doszłoby do uszczuplenia należności Skarbu Państwa w łącznej kwocie ponad 20 milionów złotych.

Na miejscu zatrzymano 9 obywateli Białorusi oraz 2 obywateli Polski. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane w pomieszczeniach, gdzie nielegalnie wytwarzano i magazynowano wyroby tytoniowe. Podczas przeszukań zabezpieczono należące do jednego z zatrzymanych pieniądze w łącznej kwocie 1,4 miliona złotych.