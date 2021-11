11 listopada w polskiej tradycji - jak rodzinnie spędzić Dzień Niepodległości?

- Pięknie jest świętować, ponieważ czyni nas to bardziej ludzkimi i bardziej chrześcijańskimi. Pomaga nam także dzielić radość świadomości, że Jezus nas kocha, towarzyszy nam w podróży życia i codziennie przyciąga nas bliżej ku sobie - powiedział papież Franciszek podczas jednego ze spotkań z rodzinami.

Dlaczego 11 listopada świętujemy Dzień Niepodległości?

Data 11 listopada jest datą umowną, która została przyjęta jako oficjalny Dzień Niepodległości już w 1937 roku. Nawiązuje do roku 1918 i odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach rozbiorów. To właśnie 11 listopada podpisano rozejm w Compiègne, który potwierdził klęskę Niemiec. W tym czasie do Polski przyjechał Józef Piłsudski, który był więziony w Magdeburgu. Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad wojskiem polskim.