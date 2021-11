11 listopada już w czwartek. Czy ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości? Będzie miał charakter państwowy Aleksandra Kiełczykowska

Tegorocznemu Świętu Niepodległości towarzyszyło spore zamieszanie organizacyjne. Właściwie do samego końca nie było wiadomo, czy marsz się odbędzie, ani jaką trasą przejdzie. Decyzją Zjednoczonej Prawicy Marsz się odbędzie, co więcej, przejdzie swoją tradycyjną trasą. We wtorek w Sejmie rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska ogłosiła, że będzie on miał charakter państwowy.