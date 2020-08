100 lat mundurków szkolnych - jak się zmieniały na przestrzeni lat?

Serdecznie zachęcam dyrektorów do wprowadzania jednolitego stroju dla uczniów. Mundurki szkolne nie tylko zwiększą bezpieczeństwo w szkołach i wprowadzą ład w ubiorze, ale jestem pewien, że staną się piękną tradycją i dumą każdego ucznia.

Wygląd mundurka ewoluował w kolejnych dekadach. Po II Wojnie Światowej mundurki zamieniły się w fartuszki i garnitury, by w latach 80. zniknąć wreszcie z obowiązkowego repertuaru. Do pomysłu reaktywacji mundurków powrócił w 2006 roku Roman Giertych . Minister w przemówieniu z dnia 1 września 2006 roku apelował:

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty z 11 kwietnia 2007 głosiła, że w podstawówkach i gimnazjach ma obowiązywać "jednolity strój". W szkołach ponadgimnazjalnych to dyrektor decydował o wprowadzeniu mundurków. Jak to wyglądało w praktyce? Przez to, że wygląd mundurka był ustalany lokalnie, zapanowała duża różnorodność w kwestii obowiązkowego ubioru. Niektóre szkoły, aby spełnić ustawowy wymóg, jako mundurek traktowały jedynie kamizelkę lub koszulkę w konkretnym kolorze.

Nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2008 o systemie oświaty ponownie zniosła obowiązkowe mundurki, pozostawiając swobodę decyzji szkolnej społeczności. Jak zmieniały się szkolne uniformy na przestrzeni ostatniego stulecia?