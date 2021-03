10 tysięcy nowych książek od Empiku trafiło do kolejnych bibliotek szkolnych

Triumfalna trasa po Polsce

Mimo ograniczenia nauki stacjonarnej w szkołach, uczniowie podstawówek i mieszkańcy lokalnych społeczności z całej Polski po raz kolejny udowodnili, że potrafią zjednoczyć się w szczytnym celu. Dzięki ich współpracy aż 550 szkół do samego końca walczyło o tysiąc książek, które wzbogacą półki szkolnych bibliotek w ramach 5. edycji konkursu „1000 powodów, by czytać”. W trwającym przez miesiąc głosowaniu użytkownicy aplikacji mobilnej Empiku każdego dnia mogli okazywać wsparcie wybranej szkole biorącej udział w akcji. Najbardziej zaangażowani głosowali codziennie – w tej edycji konkursu oddano w sumie ponad pół miliona głosów.

Długo wyczekiwany moment rozdania nagród nastąpił w minionym tygodniu. Do każdej ze zwycięskich szkół przyjechała ekologiczna ciężarówka Empiku, po brzegi wypełniona tysiącami książek. Towarzyszyli jej wyjątkowi bohaterowie Empiku – Redaktor Książeczka i Pani Kropka – którzy uczestniczyli we wręczaniu książek oraz nagród dodatkowych – czytników e-booków i kodów na wybraną opcję abonamentu w aplikacji Empik Go dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

– To ogromna przyjemność móc po raz kolejny wręczyć uczniom w całej Polsce tysiące nowych książek, które pomagają im rozwijać zainteresowania i przyczyniają się do popularyzacji czytelnictwa od najmłodszych lat. Radość jaką widzieliśmy na ich twarzach po przyjeździe ciężarówki oraz zaangażowanie z jakim układali nowe tytuły na półkach szkolnych bibliotek, daje ogromną satysfakcję i motywuje nas do kontynuowania misji konkursu. Poprzez „1000 powodów, by czytać” od lat przekonujemy, że każda kolejna lektura to wspaniała przygoda, a czas spędzony z fantastycznymi bohaterami rozwija wyobraźnię i edukuje. Szkolna biblioteka jest miejscem dostępnym dla każdego ucznia, nieprzebraną skarbnicą nowych, porywających opowieści. Jak widać po skali popularności konkursu, jest to także miejsce, które potrafi zjednoczyć we wspólnej sprawie i zainspirować do działania. Wizyta Redaktora Książeczki i Pani Kropki była świętem lokalnych społeczności i uhonorowaniem ich wspólnego wysiłku – komentuje Justyna Chmielewska, manager projektów rozwijających czytelnictwo wśród dzieci w Empiku.

Czytelnicze marzenia spełnione

Co istotne, uczniowie sami wybrali tytuły, które trafiły na półki regałów w ich szkolnych bibliotekach. Jak przekonuje psycholog dziecięca Monika Perkowska, zachęcanie najmłodszych do sięgnięcia po książkę zgodną z ich własnymi zainteresowaniami, której lektura będzie czystą przyjemnością, jest najskuteczniejszą formą promocji czytelnictwa wśród dzieci.

– Lektury szkolne to za mało, aby zainteresować dzieci czytelnictwem. Uczniowie oprócz lektur obowiązkowych potrzebują dodatkowych książek, ukierunkowanych na rozwój ich zainteresowań. Niezależnie od wieku, ważne jest trafienie w gusta dzieci tematyką, ilustracjami, a nawet formatem książki. Dlatego to takie istotne, aby w wolnym czasie uczniowie mogli samodzielnie wybierać ciekawe dla nich pozycje. Dobre zaopatrzenie biblioteki szkolnej staje się tutaj priorytetem. Książki, które żywo angażują dzieci, wspierają ich rozwój intelektualny i emocjonalny. Dzieci czytające z zainteresowaniem i pasją rozwijają wyobraźnię, ciekawość świata, a nawet empatię – tłumaczy psycholog.

Na listach czytelniczych marzeń uczniów znalazły się różne gatunki książek – od pomocy naukowych i lektur obowiązkowych, przez serie powieści, bajki czy poradniki. Dużą popularnością cieszyły się przygody Skarpetek autorstwa Justyny Bednarek, trzynaście tomów z cyklu „Zwiadowcy” Johna Flanagana, a także nieśmiertelna seria o Harrym Potterze J. K. Rowling. Dzieci często wybierały reportaże z dalekich wypraw Neli, kolejne części bestsellerowego „Dziennika cwaniaczka” Jeffa Kinneya, a także biografie piłkarskiego idola Roberta Lewandowskiego czy przewodniki dla fanów gry Minecraft. Wśród próśb pojawiały się także młodzieżowe kryminały z serii „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn” Agnieszki Mielech, cykl „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” Martina Widmarka i Heleny Willis, przygody wesołego Mopsika Belli Swift, kolejne tomy przygód „Felix, Net i Nika” Rafała Kosika oraz biografie słynnych postaci z cyklu „Nazywam się...” i wiele innych pozycji.

Każdy zakup wspiera czytelnictwo wśród dzieci

Do piątej edycji konkursu zgłosiło się łącznie ponad 550 podstawówek i pomimo nietypowych, pandemicznych okoliczności liczba zgłoszeń była porównywalna do tej osiągniętej rok wcześniej. Aby wyrównać szanse szkoły podzielono na dwie kategorie – podstawówki do 120 oraz powyżej 120 uczniów. W konkursie wyłonionych zostało dziesięciu zwycięzców, po pięć z każdej kategorii.

Do organizacji konkursu przez cały rok przyczyniają się uczestnicy programów Empik Premium i Empik Premium Free. Każdy ich zakup w salonach Empik i na Empik.com to „cegiełka” przekazywana na rzecz akcji „1000 powodów, by czytać”, pozwalająca doposażyć szkolne biblioteki w tysiące nowych tytułów. Konkurs został objęty honorowym patronatem Polskiej Izby Książki, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.empik.com/biblioteki. Empik już teraz zaprasza podstawówki z całej Polski do udziału w kolejnej edycji konkursu, która rozpocznie się we wrześniu.

Szkoły powyżej 120 uczniów:

Szkoła Podstawowa nr 134 w Krakowie (woj. małopolskie),

Szkoła Podstawowa nr 9 w Lesznie (woj. wielkopolskie),

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim (woj. mazowieckie),

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie (woj. mazowieckie),

Zespół Szkół w Serokomli (woj. lubelskie).

Szkoły poniżej 120 uczniów:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie (woj. śląskie),

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach (woj. małopolskie),

Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Trzebosi (woj. podkarpackie),

ZSP im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Zabrańcu (woj. mazowieckie),

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zielonej Górze (woj. lubuskie).

Partnerem logistycznym akcji jest DHL.