10 pomysłów na dekoracyjne oświetlenie domu i ogrodu na Święta. Zobacz promocje na Black Friday. Jak oświetlić dom na Boże Narodzenie?

Świąteczne iluminacje stały się nieodłącznym elementem bożonarodzeniowego wystroju domów i mieszkań. Do wyboru mamy całe mnóstwo lampek choinkowych – w różnych kolorach i długościach, mrugające, grające itp. Ale także świetlne łańcuchy, girlandy, sople, siatki czy rzeźby, którymi możemy udekorować wnętrze, balkon i ogród.

Warto wiedzieć, że w nowoczesnym oświetleniu wykorzystywane są diody LED, które dają światło o szerokim zakresie kolorów, nie nagrzewają się, i – co chyba najważniejsze – są energooszczędne. Decydując się na taką iluminację nie musimy drżeć przed poświątecznymi rachunkami.

Wybierając oświetlenie trzeba koniecznie zwrócić uwagę na to, czy jest ono przeznaczone do domu czy do zastosowań zewnętrznych. Jeśli dane oświetlenie chcemy wykorzystać do dekoracji balkonu, ogrodu, wejścia do domu itp., musimy wybrać takie, które jest przystosowane do zastosowania na zewnątrz – sprawdźmy, czy taka informacja znajduje się na produkcie (niektóre sklepy stosują również oznaczenia obrazkowe; warto zwrócić również uwagę na symbol IP44).