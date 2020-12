10 000 książek dla szkolnych bibliotek od Empiku! Znamy zwycięzców konkursu "1000 powodów, by czytać"

Najbardziej magiczne miejsce w szkole

Biblioteka szkolna to miejsce dostępne dla każdego ucznia, w którym codziennie można odkrywać kolejne porywające historie. Pod warunkiem, że dziecko znajdzie w niej takie książki, które wpisują się w jego zainteresowania i będą w stanie naprawdę zawładnąć wyobraźnią. Program „1000 powodów, by czytać” od pięciu lat otwiera szerzej drzwi do świata literatury przed najmłodszymi czytelnikami.

– Od pięciu lat udowadniamy, że lektura to znakomity sposób na spędzenie wolnego czasu, a biblioteka jest wspólnym dobrem, które potrafi zjednoczyć całą szkolną społeczność. W każdej edycji uczniowie i nauczyciele podstawówek, a także rodzice, dziadkowie, przyjaciele, mieszkańcy miejscowości walczą o tysiąc nowych książek, które wzbogacą szkolny księgozbiór. Co ważne, tytuły wybierane są przede wszystkim przez same dzieci, które kierują się swoją niezawodną czytelniczą intuicją. Dzięki temu mamy pewność, że na półkach bibliotek znajdą się takie książki, po które uczniowie będą sięgać z prawdziwym zapałem – mówi Justyna Chmielewska, manager projektów rozwijających czytelnictwo wśród dzieci w Empiku.

W konkursie wygrywają wszyscy

W styczniu uczniowie każdej ze zwycięskich podstawówek ułożą listy czytelniczych marzeń – czyli tytułów, które zobaczą na półkach swoich szkolnych bibliotek. Ponadto do laureatów trafi 30 czytników PocketBook z dostępem do 30 tys. e-booków w aplikacji Empik Go.

W konkursie wygrywają jednak wszystkie podstawówki, które zgłosiły się do konkursu. Empik przekazał 10 000 kodów dla nauczycieli na 60-dniowy pełny abonament aplikacji mobilnej Empik Go i 900 000 kodów dla rodziców uczniów na 30-dniowy abonament na lektury szkolne. Uczestnicy mogą spodziewać się również nagród specjalnych od Empik Foto.