1 września 2022 r. to dzień oficjalnego, państwowego pogrzebu Obrońców Westerplatte - Dyrektor Muzeum II Wojny

Historia jak z horroru. Po wojnie w jednym z podziemnych pomieszczeń w Kostrzynie chłopca zaatakowały wygłodniałe szczury? To możliwe

Kilkunastoletni chłopiec tuż po wojnie wszedł do jednej z piwnic w zniszczonym Kostrzynie. Tam zaatakowały go wygłodniałe szczury, które wcześniej jadły zwłoki niemieckich żołnierzy. To relacja jednej z gazet sprzed kilkudziesięciu lat. I choć może byś nieco podkoloryzowana, to nie ulega wątpliwości, że po wojnie na terenie Kostrzyna były miejsca rodem z koszmarów.